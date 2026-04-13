BYD - Aktie legt am 13.04.2026 stark zu

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,00 % konnte die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BYD Aktie. Nach einem Plus von +2,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,954€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BYD Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +13,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +4,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +12,27 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,66 % 1 Monat +12,33 % 3 Monate +13,43 % 1 Jahr -14,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Diskussionen drehen sich derzeit um fundamentale Treiber wie Europas Schnellladestationen-Ausbau (bis zu 3000 Mega-Ladestationen), Premium-Preisstrategie für Denza und Blade-Batterie. Gleichzeitig belasten der Brasilien-Skandal und die Aufnahme in die Dirty List den Aktienkurs. Ölpreis-Entwicklungen werden mit BYDs Outperformance gegenüber klassischen Herstellern verglichen; einige Anleger erwägen, nachzukaufen.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,02 Mrd. € wert.

Während Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie will er die Welt erobern.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,86 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,42 %. Xylem verliert -0,46 % NIO notiert im Plus, mit +2,35 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,78 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.