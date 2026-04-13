Verbio - Aktie steigt rasant +4,39 % - 13.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,39 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,98€, mit einem Plus von +4,39 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Verbio über einen Zuwachs von +82,71 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -9,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +84,26 % erlebt.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,82 % 1 Monat +11,46 % 3 Monate +82,71 % 1 Jahr +373,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fundamentale und technische Treiber der Verbio-Aktie: regulatorische Risiken rund um die THG-Quote und biogenen Wasserstoff, potenzielle Raffinerie-Nachfrage; der Emden-320-MW-Elektrolyseur wird als Meilenstein im Grünen-Wasserstoff-Hochlauf gesehen; Kursbewegungen und Trading-Chancen hängen zudem von Ölpreisen und geopolitischen Signalen ab.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.