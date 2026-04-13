Deutsche Rohstoff Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 13.04.2026

Die Deutsche Rohstoff Aktie notiert aktuell bei 99,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,60 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Rohstoff Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,60€, mit einem Plus von +7,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deutsche Rohstoff Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +104,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -5,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Rohstoff eine positive Entwicklung von +97,54 % erlebt.

Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,76 % 1 Monat +14,20 % 3 Monate +104,23 % 1 Jahr +206,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die potenzielle Kursentwicklung der DRAG‑Aktie und deren Bewertung. Grobe Gewinnprognosen beruhen auf höherer Ölproduktion (+20 USD/Barrel, ca. 60 Mio USD/Jahr 2026) und einem Almonty-Verkauf von ca. 100 Mio; Hedgeeffekte hängen vom Ölpreis ab. Debattiert wird Dividende vs. Aktienrückkauf (2–3 EUR Dividende) sowie deren Auswirkungen auf Anteilswert und Kurs. Ölpreisbewegungen prägen die Stimmung.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 498,54 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,81 %. Equinor notiert im Plus, mit +3,68 %. ENI notiert im Plus, mit +0,52 %. Shell legt um +1,99 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,40 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.