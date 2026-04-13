ITM Power Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 13.04.2026

Mit einer Performance von +7,51 % konnte die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,8800€, mit einem Plus von +7,51 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +22,63 % bei ITM Power.

Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um +26,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,98 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +25,02 %.

ITM Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,60 % 1 Monat +23,98 % 3 Monate +22,63 % 1 Jahr +156,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung und Bewertung von ITM Power, gestützt durch britische Staatshilfen für Wasserstoffprojekte, die Fundamentaldaten verbessern könnten. Es wird spekuliert, ob der Preis die 1-Pfund-Marke nachhaltig überschreiten kann, während Short-Positionen (z. B. von Helikon) diskutiert werden. Die Diskussion dreht sich zudem um die Nachhaltigkeit der Rally und die Frage, wie stark News das Bewertungsniveau antreiben.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 542,37 Mio. € wert.

Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende in Islamabad sind, wie zu erwarten war, vorerst gescheitert. Aufgrund dessen dürften die globalen Aktienmärkte zum Wochenstart weiter nach unten drehen. Bei vielen Aktien drohen massive Korrekturen und Übertreibungen, die langfristig als Kaufchancen genutzt werden könnten. So bieten sich neben dem Goldsektor auch im Bereich Wasserstoff und Drohnentechnologie interessante Chancen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -2,70 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,49 %. Siemens Energy verliert -2,61 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.