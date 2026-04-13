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    LPKF Laser & Electronics - Aktie zieht deutlich an - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher um +17,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics - Aktie zieht deutlich an - 13.04.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Mit einer Performance von +17,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,9400, mit einem Plus von +17,94 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics einen Gewinn von +35,85 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +33,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +59,22 % gewonnen.

    LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +33,63 %
    1 Monat +30,14 %
    3 Monate +35,85 %
    1 Jahr -8,31 %

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,98 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,90 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,81 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,46 %.

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    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    +16,89 %
    +34,52 %
    +31,01 %
    +36,76 %
    -8,31 %
    -17,67 %
    -70,05 %
    +16,23 %
    -22,96 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000



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