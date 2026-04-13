    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Verlierer des Tages

    1385 Aufrufe 1385 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sell-Rating und Kursziel-Crash: UBS zerpflückt Nemetscheks Wachstumsstory

    Ein Downgrade der Schweizer UBS reißt die Aktie von Bau-Software-Konzern Nemetschek am Montag herunter. Seit dem vergangenen Sommer hat sich der Kurs mehr als halbiert. GIbt es noch Hoffnung?

    Für Sie zusammengefasst
    Verlierer des Tages - Sell-Rating und Kursziel-Crash: UBS zerpflückt Nemetscheks Wachstumsstory
    Foto: Revierfoto - Revierfoto

    Nemetschek steht vor einem Wachstumsproblem, das die Analysten der Schweizer Großbank UBS lange unterschätzt sehen: Mehrjährige Softwareverträge haben den Umsatz des Münchener Bausoftware-Spezialisten 2025 um rund 19 Millionen Euro künstlich aufgebläht. Doch dieser Effekt kehrt sich nun um. UBS stuft die Aktie von Neutral auf Sell herab und senkt das Kursziel drastisch von 76 auf 56 Euro.

    Die MDAX-Aktie geriet zum Wochenstart kräftig unter die Räder und steht mit einem Minus von knapp 6 Prozent am Schluss des Nebenwerte-Index.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nemetschek AG!
    Long
    52,65€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 6,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,75€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 6,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Geschäftsmodell hinter dem Problem ist technisch, aber folgenreich: Wenn Nemetschek einen Kunden von einem Jahresvertrag auf einen Dreijahresvertrag umstellt, darf das Unternehmen nach Bilanzierungsregeln einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes sofort in der Gewinn-und-Verlustrechnung verbuchen anstatt ihn über drei Jahre zu verteilen.

    Nemetschek

    -6,50 %
    -14,85 %
    -19,40 %
    -40,45 %
    -48,31 %
    -14,68 %
    +4,31 %
    +307,36 %
    +995,24 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290

    Im vergangenen Jahr trieb dieser Effekt das Wachstum in der wichtigen Design-Sparte um knapp 400 Basispunkte nach oben. Ab diesem Jahr dreht sich der Wind: Dieselben Verträge liefern nur noch laufende Wartungserlöse. UBS schätzt, dass aus einem Umsatzbeitrag von rund 43 Millionen Euro im Erstjahr im Folgejahr gerade noch 13 Millionen werden – ein Rückgang, der kompensiert werden muss.

    Besonders brisant: Die Offenlegung dieser Effekte war nach UBS-Einschätzung lückenhaft. Erst im Jahresbericht 2025 gab Nemetschek erstmals an, dass vertraglich gebundene, aber noch nicht fällige Leistungsverpflichtungen zum Jahresende bei knapp 70 Millionen Euro lagen, nach 42 Millionen ein Jahr zuvor. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Für das laufende Geschäftsjahr senken die Analysten ihre Wachstumsprognose für das Design-Segment von neun auf fünf Prozent. Das Gesamtwachstum des Konzerns dürfte mit zwölf Prozent unterhalb der eigenen Unternehmenszielvorgabe von 14 bis 15 Prozent landen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 liegen die neuen UBS-Schätzungen vier bis fünf Prozent unter den vorherigen Werten – und bis zu elf Prozent unter dem Marktkonsens.

    Hinzu kommt ein struktureller Gegenwind: KI-native Wettbewerber drängen in den Markt für Architektur- und Bausoftware. Nemetschek reagiert mit Zukäufen – zuletzt für rund 60 Millionen Euro für ein KI-Unternehmen mit weniger als zwei Millionen Euro Jahresumsatz. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 58,50EUR auf Tradegate (13. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,38, was eine Steigerung von +4,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verlierer des Tages Sell-Rating und Kursziel-Crash: UBS zerpflückt Nemetscheks Wachstumsstory Ein Downgrade der Schweizer UBS reißt die Aktie von Bau-Software-Konzern Nemetschek am Montag herunter. Seit dem vergangenen Sommer hat sich der Kurs mehr als halbiert. GIbt es noch Hoffnung?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     