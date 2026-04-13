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    AKTIEN IM FOKUS

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    Vorläufiges Ende der Iran-Verhandlungen belastet MTU und Airbus

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorläufig gescheiterte Verhandlungen belasten Aktien
    • Trump kündigt Blockade der Straße von Hormus an
    • MTU und Airbus gehören zu den größten Verlierern
    AKTIEN IM FOKUS - Vorläufiges Ende der Iran-Verhandlungen belastet MTU und Airbus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran belasten zum Wochenstart Aktien aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. US-Präsident Donald Trump kündigte danach eine Blockade der Straße von Hormus an, vor allem für den Schiffsverkehr aus iranischen Häfen. Vor diesem Hintergrund zog der Ölpreis wieder deutlich an und Aktien aus dem zivilen Luftfahrtbereich gerieten unter Druck.

    Als Ausrüster der Branche sanken die Titel des Triebwerkbauers MTU unter den größten Verlierern im schwächelnden deutschen Leitindex Dax um 2,4 Prozent. Papiere des Flugzeugbauers Airbus fielen außerdem relativ deutlich um 2 Prozent. Beide Aktien hatten in der Vorwoche zwischenzeitlich deutlich von einer Einigung auf eine Waffenruhe profitiert, liegen nun aber wieder unter dem Niveau vor der Einigung.

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    "Obwohl die vergangene Woche vereinbarte Waffenruhe weiterhin gilt, erscheint sie nun angesichts dieser Blockade brüchig", schrieb die Branchenanalystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies. Sie sieht in den hohen Treibstoffpreisen und deren Auswirkungen auf die Flugzeug-Nachfrage weiterhin ein größeres Problem für die Unternehmen, die an der Herstellung ziviler Flugzeuge beteiligt sind. Vor allem gelte dies für den Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Analysten weisen immer wieder darauf hin, dass dieser gerade bei MTU lukrativ und von besonderer Relevanz ist./tih/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 166,2 auf Tradegate (13. April 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 132,31 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +13,61 %/+35,14 % bedeutet.




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