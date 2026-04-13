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    Macron plant Konferenz für Hormus-Mission mit Verbündeten

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich und Großbritannien laden zur Konferenz
    • Gemeinsamer Einsatz zur Sicherung freier Schifffahrt
    • Mission strikt defensiv und getrennt von Kriegsparteien
    Macron plant Konferenz für Hormus-Mission mit Verbündeten
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich und Großbritannien wollen in den kommenden Tagen eine Konferenz für eine mögliche Mission in der Straße von Hormus abhalten. Gemeinsam mit anderen Ländern, die an einem solchen friedlichen Einsatz mitwirken wollen, um die freie Schifffahrt in der Meeresenge wiederherzustellen, wolle man sich zusammensetzen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X.

    "Diese strikt defensive Mission, die von den Kriegsparteien getrennt ist, soll durchgeführt werden, sobald die Situation es ermöglicht." Macron hatte zuletzt von einem guten Dutzend Länder gesprochen, die sich an einer solchen Initiative beteiligen wollten. Wer genau bei der Konferenz dabei ist und wann sie stattfindet, teilte Frankreich zunächst nicht mit./rbo/DP/jha





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