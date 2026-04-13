Marvell Technology - Aktienkurs springt nach oben +4,15 % - 13.04.2026

Mit einer Performance von +4,15 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Marvell Technology einen Gewinn von +62,04 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +23,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Marvell Technology auf +57,56 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,94 % 1 Monat +50,28 % 3 Monate +62,04 % 1 Jahr +137,95 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,37 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.