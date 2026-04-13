Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.04.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (-0,27 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe 600 Insurance Price Index (-0,26 %), SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,70 %), EUR/HUF (Euro / Ungarischer Forint) (-0,21 %), DAX Performance (-0,93 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|EUR/HUF (Euro / Ungarischer Forint)
|BY31LY
|Short
|15,80
|521,90 Tsd.
|EUR/HUF (Euro / Ungarischer Forint)
|BY30AB
|Short
|14,27
|373,20 Tsd.
|DAX Performance
|VJ7QBM
|Short
|72,09
|302,00 Tsd.
|Siemens Energy
|SX4MQJ
|Long
|1,91
|211,75 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA5FHZ
|Long
|13,35
|37,83 Tsd.
|Rheinmetall AG
|DY9DRV
|Short
|5,74
|32,90 Tsd.
|Vonovia SE
|VJ1MCU
|Long
|5,02
|11,64 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GTB
|Long
|8,04
|7,95 Tsd.
|Wacker Chemie AG
|DQ60FH
|Long
|6,10
|6,16 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|GV8RLW
|2,07 Mio.
|STOXX Europe 600 Insurance Price Index
|
Bonus Garantie
|A4PVAK
|1,98 Mio.
|Select Commercial X - Austrian Cross-Dock Logistics
|
Sonstige
|A4ARQ1
|1,57 Mio.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|PM993P
|1,52 Mio.
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|A4PVAL
|1,50 Mio.
