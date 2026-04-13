Milliarden-IPO und Regulierungsdruck: Chinas Tech-Firmen im Umbruch

Victory bietet rund 83 Millionen Aktien zu einem Preis von bis zu 209,88 Hongkong-Dollar an. Das Gesamtvolumen könnte etwa 17,49 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) erreichen. Bereits vorab sicherte sich der Konzern Zusagen von Ankerinvestoren in Höhe von knapp 1 Milliarde US-Dollar, darunter Morgan Stanley und eine Tochter der China Citic Bank.

Der Leiterplattenhersteller Victory Giant Technology treibt seinen milliardenschweren Börsengang in Hongkong voran. Das Unternehmen will mehr als 2 Milliarden US-Dollar einwerben, wie aus Unterlagen hervorgeht, über die das Wall Street Journal berichtet.

Die Aktien sollen ab dem 21. April gehandelt werden. Beobachter richten ihren Blick darauf, ob sich die starke Kursdynamik aus Shenzhen wiederholen lässt. Dort war die Aktie im vergangenen Jahr um mehr als 580 Prozent gestiegen. Treiber war vor allem die hohe Nachfrage nach Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Victory produziert hochpräzise Leiterplatten, die unter anderem in Computern, Luftfahrttechnik und Fahrzeugelektronik eingesetzt – und auch von Unternehmen wie Nvidia genutzt werden. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Produktion in China ausbauen.

KI-Start-up reagiert auf Pekings Druck

Parallel dazu zeigt sich, wie stark regulatorische Eingriffe die Branche verändern. Das KI-Start-up StepFun baut laut Reuters seine Offshore-Struktur ab, um den Weg für einen Börsengang in Hongkong zu ebnen.

Hintergrund ist ein verschärfter Kurs der chinesischen Aufsicht. Diese hatte Unternehmen mit sogenannten Red-Chip-Strukturen angewiesen, ihre Konstruktionen zu überprüfen und teilweise aufzulösen. Diese Firmen sind häufig im Ausland registriert, kontrollieren ihre China-Geschäfte jedoch über Beteiligungen.

StepFun zieht Konsequenzen: Das Unternehmen, das stark von staatlichen Investoren unterstützt wird – darunter Beteiligungsgesellschaften der Stadt Shanghai sowie Investoren wie Qiming Venture Partners und der Technologiekonzern Tencent – hält eine Onshore-Struktur nun für geeigneter. Zuvor war die Firma unter anderem über die Cayman-Inseln organisiert.

Branchenexperten warnen, dass solche Anpassungen Börsengänge verzögern oder sogar verhindern könnten. Der Umbau sei komplex und teuer.

Boom trifft Unsicherheit

Der regulatorische Eingriff kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Emissionsvolumen von 37 Milliarden US-Dollar drängen mehr als 530 Unternehmen an die Börse in Hongkong. Viele davon stammen aus China.

Gleichzeitig wächst der Druck, regulatorische Vorgaben einzuhalten. Neben StepFun prüfen weitere Tech-Firmen ihre Struktur. Das KI-Start-up Moonshot etwa erwägt ebenfalls Änderungen, hat aber noch keine Entscheidung getroffen.

Die Entwicklung zeigt: Während Investoren starkes Interesse an KI- und Halbleiterfirmen haben, zwingt die Politik viele Unternehmen zu strategischen Anpassungen. Der Börsenboom bleibt damit intakt – doch er wird zunehmend von regulatorischen Risiken begleitet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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