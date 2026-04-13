J2 Metals meldet den Beginn einer IP-Untersuchung zur Optimierung der geplanten Phase-II-Bohrungen auf Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel

Vancouver, British Columbia – 13. April 2026 / IRW-Press / J2 Metals Inc. (TSXV: JTWO) (FWB: OO1) („J2“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Abitibi Geophysics aus Val-d‘Or, Quebec, mit der Durchführung einer 41 km umfassenden IP-Untersuchung (induzierte Polarisation) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec begonnen hat.

Abitibi Geophysics wird sein eigenes OreVision 2DIP-System auf dem vorab festgelegten Raster mit 50 m Stationsabstand und einer 30-Elektrodenanordnung verwenden, wodurch eine Untersuchungstiefe von etwa 580 m erreicht wird. Die hochauflösende Untersuchung wird aus einem Linienabstand von 200 m mit 800 m breiten Querlinien und einem separaten konventionellen IP-Raster im Süden bestehen. Siehe Abbildung 1 unten.

Die Untersuchung wurde konzipiert, um Bohrziele für ein Phase-II-Diamantbohrprogramm zu optimieren, in dessen Rahmen vorrangige Anomalien erprobt werden, die in einem im Dezember 2023 von ALS Goldspot erstellten Zusammenstellungs- und Inversionsbericht identifiziert worden waren.

Das Projekt wird von Geosquad Consultants aus Val-d‘Or, Quebec, geleitet – einem branchenführenden geologischen Beratungsunternehmen unter der Leitung von Donald Boukesse, P.Geo., und Christian Derosier, P.Geo.

Abbildung 1: Aktuelle IP-Untersuchung sowie historische und Phase-I-Bohrlochkragen (2020)

Konzessionsgebiet Miniac

Das Konzessionsgebiet Miniac umfasst 78 Bergbauclaims (41 km²) und liegt etwa 35 km nördlich von Amos, Quebec, in der Northern Volcanic Zone der Subprovinz Abitibi. Abitibi ist einer der weltweit bedeutsamsten Grünstein-Erzgang-Gold-Distrikte, enthält jedoch auch goldhaltige polymetallische VMS-Lagerstätten, aus denen in der Vergangenheit und Gegenwart in erheblichem Umfang Zink, Kupfer und Silber gefördert wurden.

Im Rahmen historischer Bohrungen bei Miniac durch frühere Betreiber wurden vielversprechende Abschnitte durchteuft, wie etwa 1,05 g/t Au und 0,16 % Zn auf 4,65 m (Bohrloch 20MDD004) oder 0,29 g/t Au, 6,01 g/t Ag und 0,261 % Cu auf 3,5 m (Bohrloch Min-83-4). Die Mineralisierung kommt in massiven bis halbmassiven Sulfidzonen vor, die vorwiegend aus Pyrit bestehen und geringere Anteile an Pyrrhotit, Sphalerit und Chalkopyrit aufweisen.