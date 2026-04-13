High Tide wird auf mehreren bedeutenden internationalen Cannabis- und Investorenkonferenzen vertreten sein
CALGARY, AB, 13. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass Führungskräfte und Berater des Unternehmens auf mehreren bevorstehenden Cannabis- und Investorenkonferenzen in Nordamerika und Europa an Podiumsdiskussionen teilnehmen werden.
KONFERENZ- UND PANEL-TERMINE
- Talman House
Berlin – 13. April 2026 – Raj Grover
Eine sich wandelnde Cannabislandschaft in Deutschland – 10:15 Uhr (GMT+2)
- International Cannabis Business Conference
Berlin – 14. April 2026 – Raj Grover
Internationale Investitionsmöglichkeiten im Cannabisbereich – 11:45 Uhr (GMT+2)
Berlin – 14. April 2026 – Omar Khan
Interessenvertretung und Lobbyarbeit im Cannabisbereich – 15:45 Uhr (GMT+2)
- D. Boral Capital Conference
New York – 7. Mai 2026 – Vahan Ajamian
- Cannabis Europa
London – 26. Mai 2026 – Raj Grover
Deal Flow & Due Diligence: Einblicke in Europas nächste M&A-Welle – 14:00 Uhr (GMT+1)
- TD Cowen Future of the Consumer Conference
New York – 2. Juni 2026 – Vahan Ajamian – 9:30 Uhr (EDT)
- Planet MicroCap
Las Vegas – 17. Juni 2026 – Raj Grover – 10:00 Uhr (PDT)
ÜBER HIGH TIDE
High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.: