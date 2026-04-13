UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Diskussionen vor allem um den Iran-Krieg gedreht, schrieb Henri Patricot am Montag nach einer Roadshow mit dem Management in der Schweiz. Die Öl- und Gasproduktion sei um etwa 15 Prozent gesunken angesichts der Blockade der Straße von Hormus. Ansonsten liefen allerdings alle Projekte plangemäß./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:49 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 79,79EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
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