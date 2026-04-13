UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen bildeten wieder die Speerspitze des Branchenwachstums, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 356,2EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.