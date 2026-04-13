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    AfD reagiert verhalten auf Orbán-Niederlage

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD reagiert verhalten auf Orbáns Wahlniederlage
    • Frohnmaier hofft auf restriktive Migrationspolitik
    • AfD suchte Nähe zu Orbán durch Weidels Reisen
    AfD reagiert verhalten auf Orbán-Niederlage
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD reagiert verhalten auf die Wahlniederlage von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Eine öffentliche Reaktion der Parteispitze blieb bis zum Mittag nach dem Wahltag zunächst aus. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, schrieb auf der Plattform X, man nehme das Wahlergebnis in Ungarn mit Respekt zur Kenntnis.

    "Es widerlegt die Behauptung, Ungarn sei ein autoritär regierter Staat. Wir hoffen, dass der Wahlsieger an einer restriktiven Migrationspolitik festhält, sich nicht dem Zentralismus aus Brüssel beugt und dazu beiträgt, die Ukraine weiter mit europäischen Mitteln zu alimentieren", fügte er hinzu.

    Ähnlich äußerte sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch: "Orbán gratulierte Magyar zum Wahlsieg, weil er eben ein überzeugter Demokrat ist und Ungarn aller Diffamierungen zum Trotz eine funktionierende Demokratie", schrieb sie. Andere AfD-Politiker gaben ihrer Enttäuschung über das Ergebnis bei X Ausdruck.

    Die AfD hatte immer wieder demonstrativ die Nähe zu Orbán gesucht. Parteichefin Alice Weidel reiste zu jährlichen Treffen der rechtskonservativen amerikanischen CPAC-Konferenz nach Budapest - zuletzt erst im März. Orbán empfing die AfD-Chefin zudem im vergangenen Jahr kurz vor der Bundestagswahl in Budapest fast wie einen Staatsgast auch in seinem Regierungssitz. Weidel bezeichnete Ungarn als Vorbild und Orbán als "Leuchtfeuer der Freiheit"./jr/DP/stw






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