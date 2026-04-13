Wirtschaft
Dax weiter im Minus - Berichtssaison im Blick
"Die Situation im Iran und der Straße von Hormus bleibt weiterhin schwierig", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Waffenruhe scheine zwar offiziell weiter Bestand zu haben, doch dies könnte sich schnell ändern, sollte es zu der angekündigten Seeblockade seitens der USA gegen den Iran kommen. "Es findet derzeit ein beiderseitiges Abtasten statt, um auszuloten, wie weit die jeweilige Partei gehen kann."
Für den Dax bleibe unterdessen das Niveau der Energiepreise ein primärer Faktor. "Die hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie von Erdölexporten wird Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen", so Lipkow. "In diesem Marktumfeld kommen die angekündigten Warnstreiks bei der Lufthansa überhaupt nicht gut an."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1686 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8557 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 102,50 US-Dollar; das waren 7,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Der Verleger Holger Friedrich, ehemals Stasi IM (in Stasi-Unterlagen unter dem Decknamen „Peter Bernstein“ geführt) zeichnet sich mit seiner „Berliner Zeitung“ regelmäßig durch eine besonders kritische Haltung gegenüber der Rüstungsindustrie sowie durch eine teils prorussisch wirkende Berichterstattung aus – was ihr nicht selten den spöttischen Beinamen „Berliner Prawda“ eingebracht hat. Insofern sind Artikel wie die verlinkten wenig verwunderlich. Lafaces Post ist daher eine durchaus lohnende Empfehlung, solche Beiträge entsprechend einzuordnen.
Die Berichte der Berliner Zeitung und von Alexander Dergay sollte man kritisch hinterfragen. Das Blatt fährt unter Holger Friedrich einen Kurs gegen die Industrie. Besonders bei Rheinmetall wird oft mit anonymen Insidern gearbeitet. Das macht die Behauptungen über angebliche Powerpoint-Projekte kaum prüfbar. Es wirkt wie eine gezielte Kampagne gegen die Rüstungsbranche.
Etwas mehr Entspannung würde dem Thread guttun. Die Diskussion dreht sich im Kreis. Ob 1.000 oder 2.000 Euro, am Ende entscheiden die Fakten und nicht die Lautstärke der Kommentare. Ein Aktiensplit könnte die elegante Lösung sein, um beide Lager zu versöhnen. Dann landen wir bei dreistelligen Kursen und selbst mrsir behält am Ende technisch recht. Solche Szenarien sind weitaus realistischer als das gegenseitige Zerfleischen.