Dax weiter im Minus - Berichtssaison im Blick

Etwas mehr Entspannung würde dem Thread guttun. Die Diskussion dreht sich im Kreis. Ob 1.000 oder 2.000 Euro, am Ende entscheiden die Fakten und nicht die Lautstärke der Kommentare. Ein Aktiensplit könnte die elegante Lösung sein, um beide Lager zu versöhnen. Dann landen wir bei dreistelligen Kursen und selbst mrsir behält am Ende technisch recht. Solche Szenarien sind weitaus realistischer als das gegenseitige Zerfleischen.





In einem zivilisierten Forum haben platte Parolen, egal aus welcher Richtung, wenig verloren. Es geht um Substanz und Marktdaten.





Kurzer Hinweis zur Verlinkung: Einfach beim Verfassen den URL Button für saubere Links nutzen. Das wertet die Qualität hier für alle spürbar auf. Am Ende zählt ein sachlicher Austausch zum Thema Rheinmetall, nicht die Lautstärke im Thread.





Beste Grüße



