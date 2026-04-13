Doch nicht so krisenfest?
Telekom-Aktie unter Druck: JPMorgan bremst die Rallye
Eigentlich gelten Telekom-Aktien als sicherer Hafen. Doch eine kritische Analystenstimme und neue Konkurrenzsignale aus den USA drücken den Kurs. Anleger stellen sich nun die Frage: War die Rally zu viel des Guten?
- Telekom-Aktie verliert 2,7% und ist DAX-Schlusslicht
- JPMorgan kritisiert Erholung und US-Wachstumsperspektive
- Start von SIA mit Starlink schließt Versorgungslücken
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Die als vergleichsweise krisenfest geltenden Aktien der Deutsche Telekom haben zu Wochenbeginn enttäuscht. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld konnten die Papiere ihre defensive Rolle nicht ausspielen und verloren mehr als 2,7 Prozent auf 30,14 Euro. Damit sind die Bonner am Montag das Schlusslicht im DAX.
Seit Jahresanfang liegt die T-Aktie immer noch rund 8,5 Prozent im Plus. Von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 34,44 Euro sind die Papiere aber inzwischen über 10 Prozent eingebrochen.
Belastet wurde die Aktie vor allem durch eine skeptische Einschätzung der Analysten von JPMorgan. Analyst Akhil Dattani sieht die jüngste Kursentwicklung kritisch und hält die vorherige Erholung für überzogen. Besonders das wichtige US-Geschäft steht im Fokus der Bedenken.
Hintergrund ist eine zunehmende Wettbewerbsdynamik. Der US-Konkurrent AT&T hat sein Tarifangebot überarbeitet – ein Schritt, der als Signal für intensiveren Konkurrenzdruck gewertet wird. Für die Telekom, die stark von ihrer US-Tochter profitiert, könnte das die Wachstumsperspektiven dämpfen.
Neuigkeiten gibt es auch vom Internet-Privat und Geschäftskundengeschäft. Gemeinsam mit Starlink bringt der Konzern den Dienst Satellite Internet Access (SIA) an den Start. Ziel ist es, Versorgungslücken zu schließen. Der neue Service springt dort ein, wo klassische Netze an ihre Grenzen stoßen: in abgelegenen Regionen, auf Baustellen oder als Backup bei Leitungsausfällen.
Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen erwarten Beobachter eher Unsicherheit als klare Impulse. Die Telekom legt am 13. Mai ihre Zahlen für das 1. Quartal vor.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 30,05EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.