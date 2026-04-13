Secunet Security Networks - Aktie stürzt rapide ab - 13.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von -4,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,15 %, geht es heute bei der Secunet Security Networks Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Secunet Security Networks Verluste von -9,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,51 %. Im Jahr 2026 gab es für Secunet Security Networks bisher ein Minus von -1,83 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat -4,51 % 3 Monate -9,23 % 1 Jahr +4,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das Kurs- und Bewertungs-Potenzial von Secunet im Kontext eines strukturellen Sicherheitsbooms in Europa. Die Beiträge heben den KRITIS‑Lieferantenstatus, das SINA‑Ökosystem, steigende Auftragseingänge und Produktivitätsfortschritte als Fundament hervor, warnen aber vor politischen Sicherheitsdebatten, Vorfällen und neuen KI‑Tools, die das Risiko- und Marktumfeld verschieben könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Thales notiert im Plus, mit +1,24 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,18 %. Palo Alto Networks legt um +0,29 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.