BP Aktie steigt auf 6,6770€ - 13.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +1,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,6770€, mit einem Plus von +1,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -2,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BP einen Anstieg von +35,90 %.

BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat +10,01 % 3 Monate +35,24 % 1 Jahr +68,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BP-Aktie und deren Reaktion auf aktuelle Ölpreis-Signale. Mehrere Beiträge spekulieren, ob BP erneut über 7 Euro hinaus klettern kann, während 6,50 Euro als Unterstützung genannt wird. Die Anleger setzen auf eine höhere Bewertung infolge des ölgetriebenen Preis- und Umfelddruck sowie auf mögliche technische Aufwärtsimpulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,48 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,59 %. ENI notiert im Plus, mit +0,29 %. Shell notiert im Plus, mit +1,70 %. TotalEnergies legt um +1,16 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +2,84 %.

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.