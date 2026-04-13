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    BP Aktie steigt auf 6,6770€ - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +1,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie steigt auf 6,6770€ - 13.04.2026
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +1,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,6770, mit einem Plus von +1,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,24 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -2,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BP einen Anstieg von +35,90 %.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,47 %
    1 Monat +10,01 %
    3 Monate +35,24 %
    1 Jahr +68,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BP-Aktie und deren Reaktion auf aktuelle Ölpreis-Signale. Mehrere Beiträge spekulieren, ob BP erneut über 7 Euro hinaus klettern kann, während 6,50 Euro als Unterstützung genannt wird. Die Anleger setzen auf eine höhere Bewertung infolge des ölgetriebenen Preis- und Umfelddruck sowie auf mögliche technische Aufwärtsimpulse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,48 Mrd. € wert.

    Aiwanger kritisiert Berliner Spritpreis-Kompromiss


    Die geplanten Spritpreis-Entlastungen für Autofahrer gehen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nicht weit genug. "17 Cent weniger Energiesteuer pro Liter reichen nicht aus. Auch die CO2-Steuer von rund 17 Cent pro Liter muss zusätzlich …

    Koalition will Autofahrer durch Steuersenkung entlasten


    Die schwarz-rote Koalition plant angesichts der hohen Spritpreise eine Entlastung der Autofahrer. Dazu soll die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter begrenzt auf zwei Monate gesenkt werden, wie CDU, CSU und …

    So schlagen sich die Wettbewerber von BP

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,59 %. ENI notiert im Plus, mit +0,29 %. Shell notiert im Plus, mit +1,70 %. TotalEnergies legt um +1,16 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +2,84 %.

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +1,41 %
    -2,47 %
    +10,01 %
    +35,24 %
    +68,96 %
    +9,49 %
    +92,62 %
    +46,78 %
    +62,78 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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