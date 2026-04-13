BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Sonntag massiv seine Schätzungen für den europäischen Luftfahrtsektor aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 7,03EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,50 € , was eine Steigerung von +49,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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