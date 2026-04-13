BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Sonntag massiv seine Schätzungen für den europäischen Luftfahrtsektor aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 7,03EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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