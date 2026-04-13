Aker BP Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.04.2026

Die Aker BP Aktie notiert aktuell bei 31,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,05 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,23 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Aker BP Aktie. Nach einem Plus von +1,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,60€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Aker BP ist ein norwegischer Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf die Norwegische Kontinentalschelf. Kernaktivitäten: Exploration, Entwicklung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Starke Position als einer der größten unabhängigen E&P-Player in der Nordsee. Wichtige Konkurrenten: Equinor, Vår Energi, Lundin Energy. Vorteile: hohe Kosteneffizienz, technologiestarke Offshore-Kompetenz, enge Partnerschaft mit Aker und BP.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Aker BP über einen Zuwachs von +40,06 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,84 % gewonnen.

Aker BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,30 % 1 Monat +13,39 % 3 Monate +40,06 % 1 Jahr +75,10 %

Informationen zur Aker BP Aktie

Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,97 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,50 %. Equinor notiert im Plus, mit +3,20 %. ENI notiert im Plus, mit +0,29 %. Shell legt um +1,68 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,18 %.

Aker BP Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.