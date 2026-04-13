China dreht an Seltenen Erden
Peking hebt Preise massiv an: Beginnt jetzt der nächste Rohstoff-Schock?
China hebt die Preise für Seltene Erden massiv an. Das treibt die Aktien der Produzenten und schürt neue Sorgen vor Engpässen, Exportdruck und dem nächsten geopolitischen Rohstoff-Schock.
- China erhöht Preise für Seltene Erden deutlich
- China dominiert Raffination und staatliche Koordination
- Hohe Nachfrage aus E-Autos, Windkraft und Elektronik
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Aktien chinesischer Produzenten seltener Erden sind am Montag deutlich gestiegen. Auslöser war laut Seeking Alpha eine kräftige Preiserhöhung führender Hersteller für das zweite Quartal 2026. Der Schritt gilt als Signal für eine weitere Verknappung des Angebots und unterstreicht zugleich den anhaltend starken Einfluss Pekings auf diesen strategisch wichtigen Markt.
China Northern Rare Earth und Baotou Steel erhöhten den Preis für Seltenerdkonzentrat bei Geschäften mit verbundenen Unternehmen auf 38.804 Yuan (4,86 Euro) je Tonne. Im ersten Quartal hatte der Preis noch bei 26.834 Yuan (3,36 Euro) gelegen. Das entspricht einem Anstieg von rund 45 Prozent. Das ist eine der stärksten Erhöhungen der vergangenen Quartale. Die Preise seien bereits seit mehreren Quartalen gestiegen, weil sich Angebot und Nachfrage immer weiter auseinanderentwickelten.
China bleibt in den globalen Lieferketten für seltene Erden der dominierende Akteur. Das Land verfügt weiterhin über einen Großteil der Raffinations- und Verarbeitungskapazitäten. Die Preisbildung folgt dabei laut Seeking Alpha häufig nicht allein einer freien Marktdynamik. Stattdessen spielen strukturierte Mechanismen und staatliche Koordination eine wichtige Rolle.
Nachfrage bleibt hoch
Sie wird vor allem von Elektroautos, Windkraftanlagen, Unterhaltungselektronik und Verteidigungsanwendungen getragen. Hinzu kommt, dass viele internationale Käufer ihre Lager zuletzt aufgestockt haben. Hintergrund sind Sorgen über mögliche Exportbeschränkungen und zunehmende geopolitische Spannungen.
An der Börse sorgte das sofort für Bewegung. Baotou Steel legte ordentlich zu. China Northern Rare Earth gewann ebenfalls sowie China Rare Earth Resources & Technology. Damit zeigt sich einmal mehr, wie sensibel der Markt für seltene Erden auf Preissignale aus China reagiert.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion