Peking hebt Preise massiv an: Beginnt jetzt der nächste Rohstoff-Schock?

Aktien chinesischer Produzenten seltener Erden sind am Montag deutlich gestiegen. Auslöser war laut Seeking Alpha eine kräftige Preiserhöhung führender Hersteller für das zweite Quartal 2026. Der Schritt gilt als Signal für eine weitere Verknappung des Angebots und unterstreicht zugleich den anhaltend starken Einfluss Pekings auf diesen strategisch wichtigen Markt.

China Northern Rare Earth und Baotou Steel erhöhten den Preis für Seltenerdkonzentrat bei Geschäften mit verbundenen Unternehmen auf 38.804 Yuan (4,86 Euro) je Tonne. Im ersten Quartal hatte der Preis noch bei 26.834 Yuan (3,36 Euro) gelegen. Das entspricht einem Anstieg von rund 45 Prozent. Das ist eine der stärksten Erhöhungen der vergangenen Quartale. Die Preise seien bereits seit mehreren Quartalen gestiegen, weil sich Angebot und Nachfrage immer weiter auseinanderentwickelten.