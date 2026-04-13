Alzchem Group unterbricht Aktienrückkauf – Was bedeutet das?
Alzchem pausiert ihr Aktienrückkaufprogramm rund um die Hauptversammlung 2026 – für eine reibungslose Abwicklung einer möglichen Dividendenzahlung.
Foto: Alzchem
- Alzchem Group AG setzt das Aktienrückkaufprogramm vorübergehend aus.
- Die Unterbrechung wurde am 13. April 2026 per EQS‑News bekanntgegeben.
- Anlass ist die ordentliche Hauptversammlung am 5. Mai 2026; die Aussetzung gilt vom 30. April bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich).
- Das Rückkaufprogramm war ursprünglich in einer Ad‑Hoc‑Mitteilung vom 15. Dezember 2025 angekündigt worden.
- Zweck der Aussetzung ist die zuverlässige Abwicklung einer ggf. von der Hauptversammlung beschlossenen Dividendenzahlung.
- Die Mitteilung stammt vom Vorstand der Alzchem Group AG; Ort der Bekanntgabe: Trostberg.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Alzchem Group ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 173,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,46 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.101,38PKT (-0,81 %).
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