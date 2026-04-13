Fastenal Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 13.04.2026

Mit einer Performance von -7,49 % musste die Fastenal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Fastenal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,01€, mit einem Minus von -7,49 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fastenal ist ein US-Händler für Verbindungselemente, MRO- und Industriebedarf. Kern sind Schrauben, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Sicherheits- und Lagerlösungen (u.a. Automaten, Onsite-Lager). Starke Stellung im nordamerikanischen Industriegroßhandel mit Fokus auf B2B. Wichtige Wettbewerber: W.W. Grainger, MSC Industrial, HD Supply. USP: dichtes Filialnetz, integrierte Logistik, Vendor-Managed-Inventory.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fastenal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,34 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um +6,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,55 %. Im Jahr 2026 gab es für Fastenal bisher ein Plus von +21,16 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

Fastenal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,30 % 1 Monat +8,55 % 3 Monate +19,34 % 1 Jahr +18,27 %

Informationen zur Fastenal Aktie

Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,00 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.