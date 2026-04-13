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    ROUNDUP/Pilotenstreik

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    Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zweitägiger Pilotenstreik verursacht 710 Ausfälle
    • Vereinigung Cockpit rief zum zweitägigen Streik auf
    • Tarifkonflikt um betriebliche Altersversorgung
    ROUNDUP/Pilotenstreik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Erneut stehen zahlreiche Flugzeuge am Münchner Flughafen still: Am Montag hat ein zweitägiger Streik von Piloten der Lufthansa -Gruppe begonnen. Der trifft auch Passagiere in München. Insgesamt entfallen etwa 710 Starts und Landungen, wie eine Flughafen-Sprecherin mitteilte.

    Zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Da die Reisenden vorgewarnt waren, herrschte vor den Lufthansa-Schaltern kein Gedränge.

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    Auf den Internetseiten sowohl der Lufthansa als auch des Münchner Flughafens hieß es, Passagiere der bestreikten Fluggesellschaften seien gebeten, den Status ihres Fluges rechtzeitig online zu prüfen und gegebenenfalls ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Die Lufthansa-Tochter Eurowings teilte auf ihrer Internetseite mit, man gehe davon aus, dass ein großer Teil des Flugprogramms durchgeführt werden könne.

    Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline begann um 0.01 Uhr und soll 48 Stunden dauern. Beim Ferienflieger Eurowings waren demnach nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

    Unverständnis bei der Lufthansa

    Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline. Hintergrund sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung bei Lufthansa und Lufthansa Cargo sowie die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung bei Eurowings sei inakzeptabel, hieß es von der Gewerkschaft.

    Die Lufthansa will trotz des erneuten Streiks an ihrer Strategie festhalten. Personalvorstand Michael Niggemann warnte die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit sowie die Kabinengewerkschaft Ufo, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. Mit Blick auf die entstehenden Kosten erklärte er: "Jeder Streik verkleinert die betroffene Fluggesellschaft."

    Bereits am Sonntag hatte ein Unternehmenssprecher von einer "völlig neuen Stufe der Eskalation" gesprochen. Die Kernforderung nach Verdopplung einer ohnehin schon überdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge sei absurd und unerfüllbar./fuw/DP/jha

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 7,63 auf Tradegate (13. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,16 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,61 %/+17,59 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.

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    dpa-AFX
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