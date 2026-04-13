ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel IAG von 440 auf 425 Pence
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
- Analyst kürzt Schätzungen wegen Kerosinkosten
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 425 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 4,336 auf Tradegate (13. April 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,34 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 20,43 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1148. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 425,00GBP was eine Bandbreite von -30,59 %/+9.733,41 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 425 Euro