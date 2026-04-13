    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel IAG von 440 auf 425 Pence
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
    • Analyst kürzt Schätzungen wegen Kerosinkosten
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'
    Foto: Iberia - Iberia

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 425 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

    International Consolidated Airlines Group

    -2,22 %
    +2,82 %
    +1,34 %
    -9,34 %
    +50,58 %
    +163,90 %
    +80,63 %
    -6,24 %
    +87,99 %
    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 4,336 auf Tradegate (13. April 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 20,43 Mrd..

    International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1148. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 425,00GBP was eine Bandbreite von -30,59 %/+9.733,41 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 425 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 425 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     