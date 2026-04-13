Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 4,336 auf Tradegate (13. April 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,34 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 20,43 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1148. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 425,00GBP was eine Bandbreite von -30,59 %/+9.733,41 % bedeutet.