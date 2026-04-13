77 0 Kommentare Diok One AG: Erfolgreiche Hauptversammlung mit Aufsichtsrats- und Vorstands-Entscheidungen

Die Hauptversammlung fasste weitreichende Beschlüsse zu Aufsichtsrat, Vorstand, Kapitalmaßnahmen, Wandelanleihen sowie Aktienrückkauf- und Optionsprogramm.

Wiederwahl des Aufsichtsrats für fünf Jahre: Florian Funken (Vorsitzender), Stefan Lutz und Holger Clemens Hinz.

Verlängerung der Vorstandsverträge: Daniel L. Grosch (CEO) und Christoph Krieger (CFO) jeweils für weitere fünf Jahre (bis 31.07.2031).

Schaffung eines genehmigten Kapitals 2026 in Höhe von bis zu EUR 7.375.000; Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.04.2031 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszuschließen.

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000 bis zum 12.04.2031, ebenfalls mit Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses.

Beschluss eines bedingten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 5.000.000 zur Bedienung dieser Instrumente.

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals; zusätzlich Beschluss eines Aktienoptionsprogramms für bis zu 1.800.000 Aktienoptionen.





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