Diok One AG: Erfolgreiche Hauptversammlung mit Aufsichtsrats- und Vorstands-Entscheidungen
Die Hauptversammlung fasste weitreichende Beschlüsse zu Aufsichtsrat, Vorstand, Kapitalmaßnahmen, Wandelanleihen sowie Aktienrückkauf- und Optionsprogramm.
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- Wiederwahl des Aufsichtsrats für fünf Jahre: Florian Funken (Vorsitzender), Stefan Lutz und Holger Clemens Hinz.
- Verlängerung der Vorstandsverträge: Daniel L. Grosch (CEO) und Christoph Krieger (CFO) jeweils für weitere fünf Jahre (bis 31.07.2031).
- Schaffung eines genehmigten Kapitals 2026 in Höhe von bis zu EUR 7.375.000; Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.04.2031 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszuschließen.
- Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000 bis zum 12.04.2031, ebenfalls mit Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses.
- Beschluss eines bedingten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 5.000.000 zur Bedienung dieser Instrumente.
- Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals; zusätzlich Beschluss eines Aktienoptionsprogramms für bis zu 1.800.000 Aktienoptionen.
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