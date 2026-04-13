    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    AKTIEN IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien der deutschen Reisebranche fallen deutlich
    • Ölpreis steigt nach gescheiterten Verhandlungen USA Iran
    • Lufthansa Streiks und hohe Kerosinkosten belasten
    AKTIEN IM FOKUS - Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im schwachen Gesamtmarkt haben Aktien aus der deutschen Reisebranche am Montag besonders deutlich nachgegeben. Die vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran trieben den Ölpreis wieder nach oben. Hinzu kommt speziell für die Lufthansa - und damit indirekt auch für Fraport - eine neue Streikrunde der Piloten der größten deutschen Fluggesellschaft.

    Um die Mittagszeit büßten die Anteilsscheine der Lufthansa vier Prozent auf 7,63 Euro ein. Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport verloren 4,3 Prozent auf 76,25 Euro und die Papiere des Reiseveranstalters Tui gaben um 3,3 Prozent auf 7,03 Euro nach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,49€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,44€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für alle drei Werte sind die Kursgewinne, die auf die Bekanntgabe der zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am vergangenen Mittwoch gefolgt waren, damit wieder Geschichte. Inwiefern die Stabilisierung der Papiere seit ihren bisherigen Jahrestiefs im März Bestand hat, bleibt abzuwarten.

    Nach dem Ende Februar begonnenen Krieg der USA und Israels gegen den Iran und der am 8. April angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe, waren die Hoffnungen groß gewesen. Doch die am Wochenende erfolgten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind vorerst gescheitert. Nachdem keine Einigung erzielt wurde, kündigte US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade in der Straße von Hormus an. Die US-Marine wird Trump zufolge alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen. Der Iran gab sich davon unbeeindruckt.

    Was Trumps Drohung für die Waffenruhe bedeutet, ist derzeit noch unklar, doch der Ölpreis reagierte prompt. In der Nacht zum Montag kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bis zu neun Prozent auf fast 104 Dollar und kam zuletzt nur leicht zurück.

    Und das hat direkte Auswirkungen auf die Reisebranche. Analyst Alex Irving von Bernstein Research etwa reduzierte in einer Branchenstudie zahlreiche Kursziele von Aktien europäischer Fluggesellschaften, weil "Kerosinkosten die Gewinne verbrennen". Der Iran-Krieg stelle die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei.

    Innerhalb von drei Wochen drohten "systemische Kerosinengpässe", falls die Straße von Hormus bis dahin nicht wieder vollständig geöffnet werde, hob die US-Bank JPMorgan mit dem Hinweis auf einen Bericht in der Wirtschaftszeitung "Financial Times" hervor. Der europäische Flughafenverband, ACI Europe, hatte erklärt, die Kerosinreserven gingen zur Neige. Darüber hinaus verschärfe die zusätzliche Nachfrage aufgrund militärischer Aktivitäten die Versorgungslage.

    Die Lufthansa belasten obendrein auch Streiks. Nachdem am Freitag die Flugbegleiter die Lufthansa lahmgelegt hatten, rief zu Wochenbeginn die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zur Arbeitsniederlegung auf. Am Montag und Dienstag streikt nun das Cockpitpersonal. JPMorgan verwies auf die erheblichen Flugausfälle, die es bereits vor dem Wochenende gegeben hatte. Es sei der nunmehr dritte Arbeitskampf innerhalb von zwei Monaten gewesen, der den Betrieb am Drehkreuz Frankfurt beeinträchtigt habe.

    Und UBS-Analyst Cristian Nedelcu, der sich mit Fraport beschäftigte, bekräftigte sein Anlageurteil "Sell" für diese Aktie. Er sprach von kurz- und mittelfristigen Risiken, die die Erwartungen an die geschäftliche Quartals- und Jahresentwicklung betreffen.

    Ihm zufolge könnten die Anleger die Verknappung der Kapazitäten durch Fluggesellschaften in den nächsten Quartalen unterschätzen, die auf hohe Kerosinpreise und mögliche Kerosinengpässe zurückzuführen ist. "Der Aktienkurs von Fraport ist seit Jahresbeginn um 14 Prozent gestiegen und hat damit die Konkurrenz übertroffen. Unserer Ansicht nach ist die Begeisterung über die geplante Kapazitätserweiterung von Condor/Lufthansa nicht mehr gegeben, solange die hohen Kerosinpreise voraussichtlich zu Kapazitätskürzungen in diesem Sommer führen werden."/ck/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 76,45 auf Tradegate (13. April 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,61 %/+28,35 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa Im schwachen Gesamtmarkt haben Aktien aus der deutschen Reisebranche am Montag besonders deutlich nachgegeben. Die vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran trieben den Ölpreis wieder nach oben. Hinzu kommt speziell …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     