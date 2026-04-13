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    GRAMMER AG: Ergebnis im Q1 2026 weicht vom Vorjahr ab

    GRAMMER startet verhalten ins Jahr 2026: Rückgang bei Umsatz und operativem EBIT, stabile Marge – die vollständigen Quartalszahlen folgen am 29. April 2026.

    GRAMMER AG: Ergebnis im Q1 2026 weicht vom Vorjahr ab
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Das operative EBIT der GRAMMER AG im ersten Quartal 2026 beträgt rund 18,3 Mio. EUR, verglichen mit 23,9 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Die operative EBIT-Marge lag bei 4,0 %, nahezu auf dem Niveau des Gesamtjahres 2025 von 4,1 %.
    • Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25,4 Mio. EUR auf rund 462,0 Mio. EUR.
    • Der Umsatzrückgang wurde vor allem durch schwächere Geschäfte in den Regionen AMERICAS und APAC sowie im chinesischen Automotive-Geschäft verursacht.
    • Das Ergebnis wurde durch einen positiven Währungseffekt von ca. 4,8 Mio. EUR bereinigt.
    • Die vollständigen Quartalszahlen werden am 29. April 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Grammer ist am 29.04.2026.

    Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,85 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Minus von -2,89 % seit der Veröffentlichung.


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