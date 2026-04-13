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    EXASOL Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die EXASOL Aktie bisher um +4,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EXASOL Aktie.

    Besonders beachtet! - EXASOL Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    EXASOL ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanklösungen, bekannt für seine schnelle und skalierbare In-Memory-Datenbank. Hauptkonkurrenten sind Oracle und Snowflake. Das Unternehmen hebt sich durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Flexibilität ab.

    EXASOL aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die EXASOL Aktie. Mit einer Performance von +4,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die EXASOL Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9750, mit einem Plus von +4,50 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kurs der EXASOL Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,24 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von EXASOL einen Rückgang von -26,48 %.

    EXASOL Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,51 %
    1 Monat -3,64 %
    3 Monate -24,24 %
    1 Jahr -29,61 %
    Stand: 13.04.2026, 13:23 Uhr

    Informationen zur EXASOL Aktie

    Es gibt 24 Mio. EXASOL Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,27 Mio. € wert.

    EXASOL Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EXASOL Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EXASOL Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EXASOL

    +4,50 %
    +0,51 %
    -3,64 %
    -24,24 %
    -29,61 %
    -49,10 %
    -91,59 %
    -79,21 %
    ISIN:DE000A0LR9G9WKN:A0LR9G



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