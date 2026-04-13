EXASOL Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die EXASOL Aktie. Mit einer Performance von +4,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die EXASOL Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9750€, mit einem Plus von +4,50 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

EXASOL ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanklösungen, bekannt für seine schnelle und skalierbare In-Memory-Datenbank. Hauptkonkurrenten sind Oracle und Snowflake. Das Unternehmen hebt sich durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Flexibilität ab.

Der Kurs der EXASOL Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,24 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von EXASOL einen Rückgang von -26,48 %.

EXASOL Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,51 % 1 Monat -3,64 % 3 Monate -24,24 % 1 Jahr -29,61 %

Informationen zur EXASOL Aktie

Stand: 13.04.2026, 13:23 Uhr

Es gibt 24 Mio. EXASOL Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,27 Mio. € wert.

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Ob die EXASOL Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EXASOL Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.