Die dänische Exportkreditagentur EIFO erteilt eine Absichtserklärung für eine Garantie von bis zu 170 Mio. EUR für das von First Phosphate betriebene Bergbauprojekt zur Förderung von Phosphatvorkommen magmatischen Ursprungs

Saguenay (Québec), 13. April 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der dänischen Exportkreditagentur EIFO („EIFO“) eine Absichtserklärung („LOI“) für den Ankauf von Maschinen und Dienstleistungen im Wert von bis zu 170 Mio. EUR für sein Bergbauprojekt zur Förderung von Phosphatvorkommen magmatischen Ursprungs in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Kanada) erhalten hat.

Nachdem die EIFO vom dänischen Staat unterstützt wird, gilt für die EIFO-Garantie ein AAA-Rating. Die Garantie wird einer oder mehreren Banken, die eine Finanzierung bereitstellen, gewährt. Es ist davon auszugehen, dass die Beteiligung der EIFO anteilig (pro rata) und gleichrangig (pari passu) mit anderen vorrangigen Kreditgebern erfolgt.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit First Phosphate und den anderen Parteien, die an dieser Transaktion beteiligt sind“, meint Jens Hestbech, Direktor der EIFO. „Wir können First Phosphate versichern, dass wir mit einem konstruktiven Ansatz an das Projekt herangehen werden, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.“

EIFO war bereits an der Finanzierung zahlreicher Transaktionen und Projekte auf der ganzen Welt beteiligt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Export- und Projektfinanzierung.

Voraussetzung für die Gewährung einer EIFO-Garantie sind eine interne Kreditgenehmigung durch die EIFO, die Vorlage aller erforderlichen Unterlagen sowie ein zufriedenstellender Abschluss der für Projekte üblichen und gängigen Due-Diligence-Prüfung, unter anderem im Hinblick auf die ökologischen und sozialen Aspekte. Der LOI bleibt so lange unverbindlich, bis die genauen Regelungen im Hinblick auf Kreditnehmer, Bürgen und Sicherheiten festgelegt sind. Er unterliegt dänischem Recht sowie der dänischen Gerichtsbarkeit.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.