Ehemalige Leiterin der Abteilung Daten und KI im britischen Verteidigungsministerium wechselt zu Strider

Caroline verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Datenverarbeitung, die sie in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und zuletzt im Verteidigungsbereich gesammelt hat. Sie verbindet fundiertes Fachwissen in den Bereichen Digitalisierung, Datenverarbeitung und KI mit einem umfassenden internationalen Hintergrund, der Tätigkeiten im Rahmen der „Five Eyes"-Allianz, bei verbündeten Partnern und in verschiedenen Behörden umfasst.

LONDON, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., der führende Anbieter von strategischen Informationen, gab heute bekannt, dass Caroline Bellamy, ehemalige Leiterin der Abteilung für Daten und KI im britischen Verteidigungsministerium (Ministry of Defence, MoD), als geschäftsführende Direktorin in das Unternehmen eingetreten ist.

In dieser neuen Funktion wird Caroline dazu beitragen, die KI-Fähigkeiten von Strider weiter auszubauen, um eine agentenbasierte Datenverarbeitungsplattform bereitzustellen, auf die sich globale Unternehmen verlassen können, um den globalen Wettbewerb zu verstehen und sich darin zurechtzufinden.

„Caroline gehört zu den führenden Köpfen bei der Anwendung von Daten und KI für komplexe wirtschaftliche und nationale Sicherheitsherausforderungen", sagte Eric Levesque, Vorsitzender und Mitbegründer von Strider Technologies. „Ihre Erfahrung beim Aufbau und der Umsetzung fortschrittlicher Datenfunktionen in verbundenen Ökosystemen passt perfekt zu der Art und Weise, wie Strider seine KI-gestützte Plattform für strategische Informationen weiterentwickelt. Während wir unsere agentenbasierten KI-Fähigkeiten weiter ausbauen, um Open-Source-Daten in strategische Informationen umzuwandeln, wird ihre Erfahrung unsere Fähigkeit stärken, Kunden klarere und schnellere Einblicke in nationale Risiken zu bieten und eine sicherere Entscheidungsfindung zu unterstützen."

Westliche Nationen sehen sich wachsenden Bedrohungen ihrer wirtschaftlichen Sicherheit durch strategische Konkurrenten gegenüber, und Organisationen, Industrie sowie Regierungen sind anhaltenden feindseligen Aktivitäten seitens gegnerischer Nationen ausgesetzt, die Zugang zu sensiblen Daten, kritischer Infrastruktur, Technologie und Fachkräften anstreben. Gleichzeitig müssen Unternehmen mit zunehmender betrieblicher Komplexität und knappen Ressourcen zurechtkommen und dabei weitreichende Entscheidungen in Bezug auf Technologie, Personal, Investitionen und globale Partnerschaften treffen.