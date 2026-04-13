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    Unsichtbare Krise

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    KI-Boom frisst Rechenpower – droht jetzt der große Engpass?

    Die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz explodiert. Doch Rechenleistung wird knapp. Unternehmen streichen Produkte, Preise steigen und Ausfälle häufen sich.

    Für Sie zusammengefasst
    Unsichtbare Krise - KI-Boom frisst Rechenpower – droht jetzt der große Engpass?
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz bringt eine neue Knappheit hervor. Es fehlt nicht an Ideen oder Kapital, sondern an Rechenleistung, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Der Bedarf wächst schneller als die Infrastruktur und Unternehmen geraten unter Druck.

    Vor allem sogenannte autonome KI-Systeme treiben die Nachfrage. Diese Programme erledigen Aufgaben selbstständig, vom Programmieren bis zur Terminplanung. Nutzer setzen sie zunehmend im Alltag und im Geschäft ein.

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    Der Ingenieur und Investor Ben Pouladian bringt es laut dem WSJ auf den Punkt: "Alle reden über Öl, aber ich glaube, was der Welt vor allem fehlt, sind Token." Tokens messen den Verbrauch von Rechenleistung. Pouladian sagt weiter: "KI ist mittlerweile nicht mehr nur ein einfacher Chatbot. […] Sie koordiniert Aufgaben."

    Preise steigen, Produkte verschwinden

    Die Knappheit zeigt direkte Folgen. Mietpreise für Grafikprozessoren steigen stark. Chips von Nvidia kosten inzwischen deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten.

    Auch Strategien ändern sich. OpenAI hat laut Bericht sogar ein Videoprojekt eingestellt, um Ressourcen für lukrativere Anwendungen freizumachen. Finanzchefin Sarah Friar sagt offen: "Wir müssen einige sehr schwierige Kompromisse eingehen […] weil wir nicht über genügend Rechenleistung verfügen."

    Die Nutzung explodiert gleichzeitig. Die Token-Verarbeitung bei OpenAI hat sich binnen weniger Monate mehr als verdoppelt.

    Ausfälle erschüttern Vertrauen

    Besonders sichtbar wird die Krise bei Anthropic. Das Unternehmen kämpft mit häufigen Ausfällen. Kunden berichten von instabilen Systemen. Einige wechseln bereits zu Wettbewerbern.

    David Hsu, Gründer und CEO der Softwareentwicklungsplattform Retool, sagt: "Anthropic ist einfach ständig ausgefallen."

    Die Zuverlässigkeit liegt deutlich unter üblichen Standards der Tech-Branche. Branchenexperte Amir Haghighat warnt: "Das ist nicht normal." Moderne Internetdienste müssten nahezu durchgehend verfügbar sein.

    Infrastruktur als Engpass

    Der Engpass hat strukturelle Gründe. Rechenzentren benötigen Jahre für Planung und Bau. Energie ist begrenzt. Viele Kapazitäten sind bis 2026 bereits vergeben.

    Cloud-Anbieter erhöhen Preise und verlangen langfristige Verträge. Analysten erwarten, dass die Nachfrage das Angebot noch Jahre übersteigen wird.

    Wachstum trifft Realität

    Trotz der Probleme wächst der Markt rasant. Anthropic steigert seinen Umsatzlauf von 9 Milliarden auf zuletzt 30 Milliarden US-Dollar innerhalb weniger Monate.

    Doch genau dieses Wachstum verschärft die Krise. Unternehmen müssen priorisieren, rationieren und Kunden begrenzen.

    Die KI-Revolution steht damit vor einem klassischen Problem: Die Nachfrage ist da. Die Infrastruktur hinkt hinterher.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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