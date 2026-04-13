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    NVIDIA Aktie schwach im Handel - 13.04.2026

    Am 13.04.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -1,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie schwach im Handel - 13.04.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Mit einer Performance von -1,07 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,05 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +3,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei NVIDIA auf -0,99 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,73 %
    1 Monat -0,39 %
    3 Monate +0,05 %
    1 Jahr +55,59 %
    Stand: 13.04.2026, 13:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der Nvidia-Aktie: es gibt deutliche Verkaufssignale und Warnungen vor Überbewertung (DCF‑Schätzungen unter ~80€), Debatte zu Konkurrenzdruck (AMD, Broadcom, TSMC), Zweifel an AI‑Monetarisierung, Hinweise auf Seitwärtsbewegung seit Ende 2025 und mögliche bevorstehende Volatilität bzw. Kursrückgänge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Bil. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Intel notiert im Minus, mit -0,06 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,13 %. Broadcom verliert -0,73 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -1,22 %
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    +0,05 %
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    +560,15 %
    +1.146,17 %
    +19.939,14 %
    +1.135.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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