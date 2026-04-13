NVIDIA Aktie schwach im Handel - 13.04.2026

Mit einer Performance von -1,07 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +3,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei NVIDIA auf -0,99 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,73 % 1 Monat -0,39 % 3 Monate +0,05 % 1 Jahr +55,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 13.04.2026, 13:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der Nvidia-Aktie: es gibt deutliche Verkaufssignale und Warnungen vor Überbewertung (DCF‑Schätzungen unter ~80€), Debatte zu Konkurrenzdruck (AMD, Broadcom, TSMC), Zweifel an AI‑Monetarisierung, Hinweise auf Seitwärtsbewegung seit Ende 2025 und mögliche bevorstehende Volatilität bzw. Kursrückgänge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Bil. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Intel notiert im Minus, mit -0,06 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,13 %. Broadcom verliert -0,73 %

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.