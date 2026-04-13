Palantir Aktie steigt um +2,51 % - 13.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Palantir. Sie steigt um +2,51 % auf 111,94€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,94€, mit einem Plus von +2,51 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten Verluste von -28,69 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -14,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,49 % verloren.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,07 % 1 Monat -17,58 % 3 Monate -28,69 % 1 Jahr +36,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Stand: 13.04.2026, 13:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kurssignale von Palantir: Diskussionen über jüngste Käufe (Cathy Wood), Kritik von Burry, ob Palantir strukturelle Nachteile gegenüber reinen KI-Gewinnern hat, Debatten zu Nachfrage, militärischen Verträgen, AIP/AI-FDE-Technik sowie Potenzial als ERP-Alternative zu SAP/Oracle. Einige sehen die Aktie bei Kursrückgängen als attraktiv, andere warnen vor Konkurrenz und Short-Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,59 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,39 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.