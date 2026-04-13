Rekordquartal trotz Turbulenzen: Warum Goldman jetzt selbstbewusst bleibt

Gleichzeitig lässt die Bank ihre Aktionäre am Erfolg teilhaben. Insgesamt fließen 6,38 Milliarden US-Dollar zurück. Davon entfallen 5,00 Milliarden US-Dollar auf Aktienrückkäufe, während die Quartalsdividende bei 4,50 US-Dollar je Aktie liegt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs legt einen starken Jahresauftakt hin. Im ersten Quartal 2026 erzielt das Institut einen Nettogewinn von 5,63 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie steigt auf 17,55 US-Dollar nach 14,12 US-Dollar im Vorjahr. Die Erträge legen spürbar zu. Goldman Sachs erzielt Gesamterlöse von 17,23 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit den Vorjahreswert um 14 Prozent.

Nach Vorlage der Zahlen geriet die Aktie von Goldman Sachs vorbörslich jedoch unter Druck und verlor 2,77 Prozent auf 883,00 US-Dollar (Stand 13:34 Uhr MEZ).

Investmentbanking als Wachstumstreiber – gemischtes Bild im Detail

Das Wachstum wird vor allem vom Investmentbanking getragen. Die Sparte Global Banking & Markets steigert die Erlöse deutlich auf 12,74 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelt sich das Beratungsgeschäft, das dank höherer M&A-Aktivität um 48 Prozent auf 2,84 Milliarden US-Dollar zulegt. Auch das Aktiengeschäft wächst kräftig und erreicht 5,33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 27 Prozent.

Gegenläufig entwickelt sich der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Die Einnahmen sinken um 10 Prozent auf 4,01 Milliarden US-Dollar, vor allem belastet durch Zins- und Hypothekenprodukte.

Die Kosten steigen derweil um 14 Prozent auf 10,43 Milliarden US-Dollar. Die Effizienzquote bleibt mit 60,5 Prozent dennoch nahezu stabil.

In der Vermögensverwaltung zeigt sich ein solides Bild mit moderatem Wachstum auf 4,08 Milliarden US-Dollar. Dagegen bleibt das Segment Platform Solutions mit 411 Millionen US-Dollar klar unter Druck, belastet durch Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Apple-Kreditkartenportfolio.

CEO sieht Bank gut aufgestellt

Konzernchef David Solomon zeigt sich zufrieden: "Goldman Sachs hat in diesem Quartal für unsere Aktionäre eine sehr starke Performance erzielt, obwohl die Marktbedingungen an Volatilität gewonnen haben."

Er betont die Rolle der Bank in unsicheren Zeiten: "Unsere Kunden vertrauen auch in Zeiten allgemeiner Unsicherheit weiterhin auf unsere hochwertige Umsetzung und unsere fundierten Erkenntnisse."

Zugleich warnt er vor Risiken: "Die geopolitische Lage ist nach wie vor sehr komplex – daher muss ein diszipliniertes Risikomanagement weiterhin im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit stehen."

Goldman Sachs startet mit Rückenwind ins Jahr 2026. Vor allem das Investmentbanking sorgt für Dynamik. Schwächen im Handelsgeschäft und im Plattformsegment bremsen jedoch das Gesamtbild.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 749,6EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!