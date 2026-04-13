Deep Sea Minerals Corp. ernennt Dan McConnell zum Vice President of Exploration

Vancouver, BC, 13. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass Herr Dan McConnell zum Vice President of Exploration ernannt wurde.

Herr McConnell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Meeresgeowissenschaften im Bereich der Tiefsee und ist auf die Anwendung hochauflösender geophysikalischer Messungen in der Tiefsee spezialisiert. Im Laufe seiner bemerkenswerten Karriere war er für das US-Energieministerium als Berater für Forschung und Entwicklung tätig und gilt weithin als Experte für Kartierungen des Tiefseebodens und geologische Auswertungen. Er verfügt über umfassende operative Erfahrungen mit der Auftragsvergabe von Forschungseinsätzen mittels Tiefseeschiffen und der Erstellung von Pflichtenheften für Messaufgaben, die er als Führungskraft bei der Firma Fugro, einem weltweit führenden Anbieter von geophysikalischen und geotechnischen Dienstleistungen, sowie als Hauptgesellschafter der Beratungsfirma AOA Geophysics, mit Spezialisierung auf Elektromagnetik und fortschrittliche Technologien zur Meeresbodenkartierung, erworben hat.

Herr McConnell war maßgeblich an der Erforschung und Exploration von polymetallischen Knollen beteiligt und als leitender Geologe an zahlreichen Ressourcenmessungen in der Clarion-Clipperton-Zone beteiligt, die zu den aussichtsreichsten Regionen für Vorkommen kritischer Mineralien am Meeresboden zählt. Darüber hinaus war er Hauptautor der Publikation „Resource Evaluation of Critical and Hard Offshore Mineral Programmatic Reference“, einer umfassenden Bewertung von bekannten und prospektiven Offshore-Rohstofflagerstätten im äußeren Festlandsockel der Vereinigten Staaten und ihrer Territorien, die im Jahr 2023 vom U.S. Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) veröffentlicht wurde. Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen wird das BOEM heute als U.S. Marine Minerals Administration geführt.