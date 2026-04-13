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    Irans Justiz bearbeitet Fälle wie im Kriegszustand

    Für Sie zusammengefasst
    • Justiz verkürzt Verfahren gegen Kollaborateure
    • Schnellverfahren und beschleunigte Urteilsfindung
    • Menschenrechtler kritisieren Folter und Prozesse
    Irans Justiz bearbeitet Fälle wie im Kriegszustand
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Trotz der zweiwöchigen Waffenruhe will die iranische Justiz wie im Krieg gegen mutmaßliche Kollaborateure ihrer Feinde vorgehen. "Die Justizbehörde befindet sich bis auf weiteres bei der Bearbeitung der Fälle von Kollaborateuren des Feindes in einer kriegsorientierten Aufstellung", sagte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi der Nachrichtenagentur Misan zufolge. Fälle werden demnach "entschlossen und beschleunigt" bearbeitet.

    Konkret heißt die Ankündigung des Justizchefs, dass Urteile im Schnellverfahren gesprochen werden können. Seit Beginn des Kriegs hat die Justiz bereits zahlreiche Todesurteile vollstrecken lassen. Menschenrechtler kritisieren die Prozesse teils als unfair und werfen der iranischen Justiz vor, Geständnisse auch unter Einsatz von Folter zu erzwingen./arb/DP/men





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