BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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