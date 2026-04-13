    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    22 Mrd. Euro mehr EU-Kosten

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energiepreise außer Kontrolle? Was die EU jetzt für Verbraucher plant

    22 Milliarden Euro mehr Kosten für fossile Brennstoffe: Jetzt will die EU Preise dämpfen und Gasspeicher koordinieren.

    Für Sie zusammengefasst
    22 Mrd. Euro mehr EU-Kosten - Energiepreise außer Kontrolle? Was die EU jetzt für Verbraucher plant
    Foto: OpenAI

    Die EU-Mitgliedstaaten müssen sich angesichts der um 22 Milliarden Euro gestiegenen Kosten der EU für fossile Brennstoffe bei den Energiepreisen abstimmen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag, wie Reuters berichtet. 

    Von der Leyen sagte vor Journalisten in Brüssel: "Seit Beginn des Konflikts – vor 44 Tagen – ist unsere Rechnung für Importe fossiler Brennstoffe um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen. Wir prüfen außerdem eine Koordinierung der Gasspeicherbefüllung durch die Mitgliedstaaten, um zu vermeiden, dass zu viele Mitgliedstaaten gleichzeitig auf den Markt gehen. Wir werden die Freigabe der Ölreserven koordinieren, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen, und wir werden sicherstellen, dass die Notfallmaßnahmen der Mitgliedstaaten den Binnenmarkt nicht beeinträchtigen." 

    Die EU-Kommission plant, am 22. April Vorschläge für Energiepreismaßnahmen zu veröffentlichen, die von den EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem informellen Gipfeltreffen in der nächsten Woche erörtert werden sollen. Die EU-Kommission werde separat noch vor dem Sommer eine Elektrifizierungsstrategie vorlegen, sagte von der Leyen und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit struktureller Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise.

    Sie sagte: "Wir zahlen einen sehr hohen Preis für unsere globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, und die bittere Realität für unseren Kontinent ist, dass fossile Energieträger auch in den kommenden Jahren die teuerste Option bleiben werden." Sie fügte hinzu: "Unsere Strategie zur Dekarbonisierung hat sich in den letzten Jahren nicht nur bewährt, sondern gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung."  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    ​ ​   

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
    ​ ​

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 102,3USD auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    22 Mrd. Euro mehr EU-Kosten Energiepreise außer Kontrolle? Was die EU jetzt für Verbraucher plant 22 Milliarden Euro mehr EU-Kosten für fossile Brennstoffe: Jetzt will die EU Preise dämpfen und Gasspeicher koordinieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     