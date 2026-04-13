Börsen Update Europa - 13.04. - MDAX schwach -1,68 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.892,82 PKT und fällt um -1,68 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +3,74 %, Jenoptik +2,33 %, AUTO1 Group +1,71 % Flop-Werte: Nemetschek -5,07 %, Fraport -3,36 %, Deutsche Lufthansa -2,84 %

Der DAX bewegt sich bei 23.490,44 PKT und fällt um -1,25 %. Top-Werte: BASF +1,79 %, Bayer +1,36 %, Brenntag +1,21 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,97 %, DHL Group -1,76 %, MTU Aero Engines -1,33 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.472,13 PKT und fällt um -1,41 %.

Top-Werte: Jenoptik +2,33 %, CANCOM SE +2,07 %, Evotec +2,01 %

Flop-Werte: Nemetschek -5,07 %, Deutsche Telekom -3,97 %, Nagarro -1,46 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:32) bei 5.846,28 PKT und fällt um -1,19 %.

Top-Werte: BASF +1,79 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,71 %, Bayer +1,36 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,97 %, DANONE -2,76 %, EssilorLuxottica -2,07 %

Der ATX bewegt sich bei 5.760,75 PKT und fällt um -0,91 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,57 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,22 %, Raiffeisen Bank International +2,02 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,70 %, voestalpine -1,43 %, OMV -1,08 %

Der SMI bewegt sich bei 13.070,65 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: UBS Group +1,45 %, ABB +1,09 %, Swiss Life Holding +1,09 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,87 %, Sika -1,83 %, Holcim -1,30 %

Der CAC 40 steht bei 8.163,93 PKT und verliert bisher -1,03 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +2,42 %, STMicroelectronics +1,74 %, Thales +1,66 %

Flop-Werte: DANONE -2,76 %, EssilorLuxottica -2,07 %, Societe Generale -1,89 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.083,09 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +1,25 %, ABB +1,09 %, AstraZeneca +1,08 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,39 %, Sandvik -1,15 %, SSAB Registered (A) -0,87 %