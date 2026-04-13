Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.04. - MDAX schwach -1,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.490,44 PKT und fällt um -1,25 %.
Top-Werte: BASF +1,79 %, Bayer +1,36 %, Brenntag +1,21 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,97 %, DHL Group -1,76 %, MTU Aero Engines -1,33 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.892,82 PKT und fällt um -1,68 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +3,74 %, Jenoptik +2,33 %, AUTO1 Group +1,71 %
Flop-Werte: Nemetschek -5,07 %, Fraport -3,36 %, Deutsche Lufthansa -2,84 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.472,13 PKT und fällt um -1,41 %.
Top-Werte: Jenoptik +2,33 %, CANCOM SE +2,07 %, Evotec +2,01 %
Flop-Werte: Nemetschek -5,07 %, Deutsche Telekom -3,97 %, Nagarro -1,46 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:32) bei 5.846,28 PKT und fällt um -1,19 %.
Top-Werte: BASF +1,79 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,71 %, Bayer +1,36 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,97 %, DANONE -2,76 %, EssilorLuxottica -2,07 %
Der ATX bewegt sich bei 5.760,75 PKT und fällt um -0,91 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,57 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,22 %, Raiffeisen Bank International +2,02 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,70 %, voestalpine -1,43 %, OMV -1,08 %
Der SMI bewegt sich bei 13.070,65 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: UBS Group +1,45 %, ABB +1,09 %, Swiss Life Holding +1,09 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,87 %, Sika -1,83 %, Holcim -1,30 %
Der CAC 40 steht bei 8.163,93 PKT und verliert bisher -1,03 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +2,42 %, STMicroelectronics +1,74 %, Thales +1,66 %
Flop-Werte: DANONE -2,76 %, EssilorLuxottica -2,07 %, Societe Generale -1,89 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.083,09 PKT und fällt um -0,73 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +1,25 %, ABB +1,09 %, AstraZeneca +1,08 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,39 %, Sandvik -1,15 %, SSAB Registered (A) -0,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.