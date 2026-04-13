tonies Registered (A) - Aktie verliert deutlich -4,85 % - 13.04.2026

Die tonies Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 9,7150€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,85 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4950 € entspricht. Die Talfahrt der tonies Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,7150€, mit einem Minus von -4,85 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten tonies Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -5,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -4,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die tonies Registered (A) um -2,29 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,41 % 1 Monat -4,66 % 3 Monate -5,71 % 1 Jahr +89,97 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Stand: 13.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.