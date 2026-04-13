BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 258,0EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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