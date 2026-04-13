BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 258,0EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: George Featherstone

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00 € , was eine Steigerung von +17,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer