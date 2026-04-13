BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Regulierung bleibe ein Kernthema unter Europas Flughafenbetreibern, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Der Iran-Krieg belaste derweil vor allem Aeroports de Paris./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,00 € , was eine Steigerung von +22,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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