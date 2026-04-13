BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Regulierung bleibe ein Kernthema unter Europas Flughafenbetreibern, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Der Iran-Krieg belaste derweil vor allem Aeroports de Paris./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Tradegate (13. April 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
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