Die Kupfer-Klemme 2027: Super-Rally bei BHP, Glencore, Visionary Copper, Gunnison Copper und Rio Tinto zu erwarten

Die Realität des globalen Kupfermarktes wirkt heute weniger wie ein klassischer Rohstoffzyklus und mehr wie ein schleichender Systemstress. Während die Welt über Energie, Sicherheit und Digitalisierung spricht, wächst im Hintergrund eine Lücke, die sich nicht einfach schließen lässt. Bereits jetzt prognostiziert die Branche einen strukturellen Fehlbestand von rund 150.000 Tonnen Kupfer ab 2026, nachdem zuvor noch ein Überschuss erwartet wurde. Was diese Entwicklung so brisant macht, ist die erstaunlich schwache Dynamik auf der Angebotsseite. Analysten erwarten für die globale Kupferminenproduktion lediglich ein Wachstum von etwa rund 2,3 % im Jahr 2026, nachdem der globale Ausstoß in 2025 um etwa 1,4 % gestiegen ist. Werte, die historisch eher an eine reife Industrie erinnern als an einen Sektor im Zentrum der Energiewende. Noch deutlicher wird die Knappheit bei der raffinierten Produktion: Hier rechnen Experten nur mit 0,9 % Wachstum im Jahr 2026, nach 3,4 % im Jahr zuvor. Das Material bleibt also knapp. Neue Anbieter sollten eigentlich schnell in die Pötte kommen, um am globalen Nachfragekuchen zu partizipieren, doch die Genehmigungsmühlen mahlen langsam. Gute Karten an den Kapitalmärkten haben etablierte Förderer und erstklassige Neu-Projekte. Die unterschiedlichen Betrachtungswinkel sind essentiell für eine ausgewogenen Aktienanlage im Sektor.

Zu wenig Metall, zu viele Anwendungen: Kupfer wird immer knapper

Seit Jahren schon baut sich ein Dilemma auf! Denn die Marktstatistiken für Kupfer stehen in einem dramatischen Kontrast zur Nachfrage. Allein der Ausbau der globalen Stromnetze könnte den Kupferbedarf bis 2030 auf rund 14,9 Millionen Tonnen treiben, während die gesamte Nachfrage laut Banken und Energieagenturen um etwa 10 % auf über 30 Millionen Tonnen steigen dürfte. Gleichzeitig warnen Analysten, dass bestehende und geplante Minen bis 2035 möglicherweise nur etwa 70 % des Bedarfs decken können – ein Defizit, das sich wie ein Riss durch die industrielle Basis zieht.

Doch der Markt ist nicht nur von Technik, sondern auch von Geopolitik geprägt. Besonders sensibel ist die Lage rund um die Straße von Hormus. Sollte dieser maritime Engpass blockiert oder militärisch destabilisiert werden, müssten Frachter Umwege über Tausende Kilometer nehmen. Die Folge wären steigende Transportkosten, längere Lieferzeiten und eine zusätzliche Verknappung von Vorprodukten. Ein Dominoeffekt, den wir schon von der Corona-Pandemie kennen, würde sich wieder schnell breit machen und sich unmittelbar auf die Kupferlogistik auswirken. In einer Welt, in der Produktionsketten auf Präzision und Timing angewiesen sind, kann eine Verzögerung von wenigen Wochen schon Milliarden kosten.