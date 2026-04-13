Global Uranium Corp. gibt den Abschluss der geologischen Kartierung auf dem Projekt Airline in Wyoming bekannt

13. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass auf dem Projekt Airline im Wind River Basin in Zentral-Wyoming die detaillierte geologische Kartierung abgeschlossen wurde. Das Kartierungsprogramm ist der erste Teil des Feldprogramms von 2026 auf dem Projekt Airline und umfasste außerdem eine radiometrische Untersuchung sowie händisch entnommene Proben zur geochemischen und mineralogischen Analyse. Die Ergebnisse dieser weiteren Datensets werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Die Kartierung wurde Ende Oktober 2025 im Laufe einer Woche von Big Rock Exploration durchgeführt und verbesserte das Verständnis des Unternehmens für die Stratigraphie und Struktur auf dem Projekt Airline. Zahlreiche geologische Einheiten wurden auf dem Untersuchungsgebiet bestätigt (Abbildung 1). Es wurde bestätigt, dass die tertiäre Formation Wagon Bed weitläufig ist und charakteristische Tuffsandsteine, eingelagerte Tuffe sowie granola- oder popcornartige Verwitterungsstrukturen aufweist. An verschiedenen Stellen wurde kristallines Grundgestein aus dem Archaikum kartiert, darunter Granit und Monzogranit mit reichlich Pegmatitgängen, starker Verwitterung und Entfärbungen nahe der darüberliegenden Diskordanz. Mehrere Ausbisse des Flathead Sandstone wurden an der Westseite des Untersuchungsgebiets identifiziert. Der Kontakt zwischen der Formation Wagon Bed und dem archaischen Grundgestein wurde an mehreren Standorten kartiert und ist weiterhin eines der wichtigsten stratigraphischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet, da frühere radiometrische Anomalien ihren Ursprung in der Nähe dieser Diskordanz zu haben scheinen. Die Kartierung dokumentierte auch mehrere Arkose-Sandsteinausbisse, die Ähnlichkeiten mit der Formation Wind River aufweisen, darunter poröse Texturen und stellenweise Eisenoxid-Konkretionen.

Bei den Feldarbeiten zeichneten sich zwei Horizonte hoher Priorität ab. Der erste ist die Diskordanz zwischen der Formation Wagon Bed und dem archaischen Granit, wo anomale Radioaktivität, Entfärbungen und Tonalteration dokumentiert wurden. Der zweite ist ein abgegrenzter Arkose-Sandsteinhorizont, der informell als „Scorpion Unit“ bezeichnet wird und bei dem hohe radiometrische Werte mit günstigen Texturen und lokalen Strukturen zusammenfallen. Alle auf dem Konzessionsgebiet zugänglichen Gesteine weisen unterschiedliche Oxidierungsgrade auf, und es wurde kein reduziertes Gestein gefunden. Mehrere händisch in der Nähe der Diskordanz gesammelte Proben zeigten starke Tonalteration, eine Verdrängung ehemaliger Pyritkristalle durch Hämatit sowie uranhaltige Minerale wie Autunit und ein mögliches Vorkommen von Metatorbernit, was unter UV-Licht zu sehen war. Für die mineralogische Bestimmung ist noch Gesteinsdünnschliff nötig; zum derzeitigen Zeitpunkt lassen sich noch keine Rückschlüsse auf Herkunft oder Paragenese ziehen.