Synack führt Glasswing-Readiness-Assessment ein, um Lücken in der KI-Sicherheit zu schließen

REDWOOD CITY, Kalifornien, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Synack, der Marktführer im Bereich durch Menschen gesteuerte und agentenbasierte, KI-gestützte Penetrationstests, hat heute das Glasswing-Readiness Assessment vorgestellt – ein spezielles Angebot, das Unternehmen dabei unterstützt, kritische Schwachstellen in ihrer Angriffsfläche zu identifizieren und zu schließen, bevor KI-gesteuerte Bedrohungen diese ausnutzen können.

Das neue Angebot nutzt Sara (Synack Autonomous Red Agent) und das Synack Red Team, um die tatsächliche Angriffsfläche zu erfassen, bevor Angreifer offensive KI der nächsten Generation einsetzen

Diese Ankündigung erfolgt als Reaktion auf die jüngsten Fortschritte im Bereich der offensiven KI, darunter das Project Glasswing von Anthropic und neue offensive KI-Fähigkeiten wie Mythos. Diese Modelle haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, Schwachstellen in den gängigen Betriebssystemen und Browsern selbstständig zu erkennen und auszunutzen, wodurch sich die Entwicklungszeit für Exploits von Monaten auf Tage verkürzt.

„Project Glasswing ist genau die Art von defensiver Innovation, die in der aktuellen Situation gefragt ist, und es zeigt, zu welchen Leistungen diese Modelle mittlerweile fähig sind", sagte Jay Kaplan, Geschäftsführer und Mitbegründer von Synack. „Unternehmen müssen diese Dynamik in ihrem eigenen Umfeld aufgreifen. Die Lösung liegt in kontinuierlichen, proaktiven, KI-gestützten Tests, bei denen der Mensch stets eingebunden ist. Jährliche Bewertungen, die an einen Compliance-Kalender gebunden sind, reflektieren nicht mehr, wie Angriffe tatsächlich ablaufen."

Das Glasswing-Readiness Assessment von Synack schließt eine strukturelle Lücke in der Art und Weise, wie die meisten Unternehmen Sicherheitsfragen angehen. Jüngsten Untersuchungen zufolge testen Unternehmen im Durchschnitt nur 32 % ihrer Angriffsfläche. Dies ist ein Problem der Abdeckung, nicht der Werkzeuge.

„Wenn offensive KI in der Lage ist, eine Umgebung zu kartieren und Schwachstellen mit maschineller Geschwindigkeit auszunutzen, werden ungetestete Infrastrukturen wie Altsysteme, vergessene Endpunkte und veraltete Firewalls zu den Angriffsflächen, die Angreifer als Erstes aufspüren", sagte Dr. Mark Kuhr, Technischer Leiter und Mitbegründer von Synack. „Jede Schwachstelle ist nun ein möglicher Angriffspunkt. Was für sich genommen risikoarm erscheint, ist es oft nicht mehr, wenn man berücksichtigt, wie diese Angriffe tatsächlich miteinander verknüpft sind. Eine Abdeckung Ihrer gesamten Angriffsfläche ist kein unerreichbares Ziel mehr. Sie ist die Grundvoraussetzung."