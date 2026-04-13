ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar
- Berenberg hält BioNTech auf Buy mit Ziel 155
- Pipeline im Fokus nach Phase II Endometriumkrebs
- Originalstudie veröffentlicht 13.04.2026 09:49 GMT
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 80,50 auf Tradegate (13. April 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,69 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,34 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +62,66 %/+91,00 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 155 US-Dollar
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Boehringer Ingelheim ist ein Pharmaunternehmen mit 54.300 Mitarbeitern und 27,8 Mrd. EUR Umsatz (2025) und nur 20 Kilometer zur Goldgrube nach Mainz. Der Milliardenkonzern hat viel internationale Erfahrung mit der Zulassung von Medikamenten und wird sich diese neue Kooperation wirtschaftlich und strategisch sehr gut überlegt haben.
(1) Kooperations- und Liefervereinbarung zwischen Boehringer Ingelheim und BioNTech zur Durchführung einer klinischen Phase-Ib/II-Studie zur Erforschung komplementärer immunonkologischer Mechanismen bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium.
(2) In dieser Studie wird der DLL3-gerichtete T-Zell-Engager Obrixtamig mit Pumitamig (BNT327/BMS986545) kombiniert, einem in der Entwicklung befindlichen bispezifischen PD-L1/VEGF-A-Antikörper, der gemeinsam von BioNTech und Bristol Myers Squibb entwickelt wird.
(3) Die Zusammenarbeit im Rahmen klinischer Studien zielt darauf ab, ein neuartiges Behandlungsschema zu entwickeln, das eine nachhaltigere Tumorkontrolle bei SCLC, einer Krebsart mit sehr hohem ungedecktem Bedarf, ermöglicht.
https://www.boehringer-ingelheim.com/science-innovation/human-health-innovation/boehringer-biontech-partnership-advance-sclc-therapy
Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) ist der aggressivste Subtyp und macht etwa 15–20 % aller Lungenkrebsfälle aus. Es schreitet schnell voran, metastasiert früh und tritt fast immer innerhalb eines Jahres nach der Erstbehandlung erneut auf. Obwohl die zusätzliche Gabe von Immun-Checkpoint-Inhibitoren zur Chemotherapie die Überlebensraten von Patienten mit fortgeschrittenem SCLC verbessert hat, schreitet die Erkrankung bei den meisten Patienten innerhalb weniger Monate nach der Behandlung fort, und die Prognose bleibt schlecht. Die Kooperation kombiniert zwei komplementäre immuntherapeutische Mechanismen, um einen potenziell neuen Weg zur Stärkung und Aufrechterhaltung der Antitumorimmunität zu erforschen. Obrixtamig lenkt T-Zellen so um, dass sie DLL3-exprimierende Tumorzellen abtöten, während Pumitamig die Fähigkeit der T-Zellen wiederherstellen soll, Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören, und gleichzeitig die Blut- und Sauerstoffversorgung des Tumors unterbricht, um dessen Wachstum und Proliferation zu verhindern.
Obrixtamig ist ein von Boehringer Ingelheim entwickelter bispezifischer DLL3/CD3-T-Zell-Engager, der Immunzellen gezielt gegen DLL3-exprimierende Krebszellen richtet – ein Kennzeichen von kleinzelligem Lungenkrebs und anderen neuroendokrinen Karzinomen. In der globalen Phase-I-Studie DAREON®-8 zur Erstlinienbehandlung von ES-SCLC erzielte Obrixtamig in Kombination mit Chemotherapie und Atezolizumab eine bestätigte objektive Ansprechrate von 68 %, eine Krankheitskontrollrate von 89 % und eine progressionsfreie Überlebensrate nach 9 Monaten von 52 % bei einem günstigen Sicherheitsprofil. Obrixtamig wird derzeit in mehreren globalen Studien untersucht und befindet sich in der Phase-III-Studie DAREON®-Lung-1 ( NCT07472517 ). Es hat von der FDA den Fast-Track-Status und den Orphan-Drug-Status sowie von der Europäischen Kommission den Orphan-Drug-Status für neuroendokrine Karzinome erhalten.
Gemäß der Vereinbarung wird BioNTech Pumitamig liefern, während Boehringer Ingelheim die Zulassung der Studie übernimmt. Beide Unternehmen behalten alle Rechte an ihren jeweiligen Vermögenswerten, und die Vereinbarung ist nicht exklusiv. Die Studie beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026.
Das ist sehr positiv, weil DB1303 in China = BNT323 im Rest der Welt.
https://www.marketscreener.com/news/dualitybio-announces-china-nmpa-acceptance-of-biologics-license-application-seeking-approval-for-tra-ce7e50d8db80f623
Biontech (unten wird es spannend): Man darf sich fragen, warum Leerink bei den im Kern völlig gleichen Daten für BNT316 das Kursziel um satte 19$ von 113 $ auf 94 $ gesenkt hat? Es ist eine aggressiv konservative Umparametrisierung des Leerink Modells. Mir sieht das mehr nach Markt‑Influencing (Marktmanipulation) als nach neutraler Analyse aus. Leerink ist als Sell-Side-Analyst für mich ein Influencer. Dass Sell‑Side‑Notes Kursbewegungen auslösen oder verstärken, ist in so einem Setting normal – insbesondere wenn das Ziel nahe am aktuellen Kurs liegt und damit versucht wird ein „Deckel“ auf die kurzfristige Erwartungshaltung zu setzen.
BioNTech erwartet (Zitat PM) 2026 ein Jahr mit zahlreichen "wertrelevanten" Meilensteinen (Katalysatoren) mit sechs Datenveröffentlichungen aus der späten klinischen Entwicklung, welche Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-Krebsimmuntherapien umfassen. Das steht im deutlichen Gegensatz zu dem Eindruch, den Leerink erwecken will.
Biontech sagt:
(1) mit Gotistobart in Phase 3 in sqNSCLC,
(2) weitere Daten/Interimsanalyse aus PRESERVE‑003 seien für 2026 als (wertrelevanter) Katalysator eingeplant,
(3) und Gotistobart bleibe ein Kernbaustein der Lungenkrebs‑Strategie neben Pumitamig und dem HER3‑ADC.
Die Tonlage war und ist deutlich positiv / konstruktiv, mit Fokus auf:
klinisch „meaningful“ Benefit in der ersten Phase‑3‑Stufe,
Orphan‑Drug‑Designation der FDA für sqNSCLC (bereits am 12.01.2026 kommuniziert), die im Umfeld des Calls erneut erwähnt wurde,
und der Rolle von Gotistobart als wichtiger Bestandteil des „catalyst‑rich year 2026“ in der Onkologie.
Wenn man die konsistent positive Firmenaussagen in der Pressemitteilung und Call nimmt, ist Gotistobart/BNT316 eindeutig als „value‑driving 2026‑Katalysator“ positioniert, während Leerink in seiner Bewertung genau die Wertbeimessung dieses Katalysators herunterfährt – das ist der wichtigste Kern der Diskrepanz, die man feststellen kann.
Dereits auf dem Innovation Day 2025 Anfang November wurde von Seiten der medizinischen Leitung so präsentiert, dass man intern bei Biontech Daten aus der Phase Stage 2 zwischen Anfang und Mitte 2026 erwartet.
Dass mit BNT316 63,1 Prozent der Patienten noch leben und mit SoC nur 30,3 Prozent, ist ein statistisch sehr starkes Signal. Sowohl das Kaplan-Meier-Diagramm als auch PFS zeigen, dass die konventionelle Chemotherapie zwar etwas schneller anfängt zu wirken, aber die Immuntherapie BNT316 mittel- und langfristig viel stärker das Überleben sichert. Diese Verzögerung ist typisch für die meisten Immuntherapien. Gotistobart zeigt das typische Muster einer verzögerten, dafür anhaltenden Immuntherapie‑Wirkung.
Angesichts der 63,1 % vs. 30,3 % OS‑Rate und HR ~0,46 ist es aus klinischer/quantitativer Sicht vollkommen nachvollziehbar, BNT316 als ernsthaften, value‑relevanten Katalysator zu betrachten. Genau das tut BioNTech – und genau dort weicht Leerink in der Bewertung deutlich nach unten ab.
Und jetzt, wo ich darüber nochmal genauer nachdenke und mir die Daten genauer ansehe, wird es in der Analyse nochmal hochinteressant. Spannend ist dabei das Momentum in der Kaplan-Meier-Kurve, sozusagen die Veränderung des Gradienten (eine Art zweite mathematische Ableitung). In einfachen Worten: Je länger BNT316 wirkt, umso besser im Vergleich zum SoC-Studienarm. "The trend is your friend" - Dieser Trend wird über die Zeit entscheidend. Je länger man die Daten abwartet und dann auswertet, umso besser wird das HR. Also liegt im HR eher eine upside-Chance und das erklärt auch, warum Biontech nicht bereits die Daten von Anfang 2026 nimmt, sondern reifere Daten abwarten will (und muss). Am Anfang liegt SoC sogar etwas vorne, aber mit der Zeit steigt das Überleben und HR immer weiter an. Während das Überleben in der Betrachtung weiterer 4 Monate bei BNT316 bei 60,3% bleibt, fällt es im SoC-Studienarm auf 23,1% (siehe Seite 3 im Abstract). HR wird also mit der Zeit eher besser sogar Richtung 0,38 und darunter. Aber dafür braucht es einfach Zeit.
BioNTech sagt zur Stage‑1‑Analyse klar:
"HR 0,46, OS‑Kurven trennen sich erst nach 6 Monaten"
"Benefit nimmt über den gesamten Beobachtungszeitraum zu"
Biontech will also nicht das „erste gute Foto“, sondern die ganze Filmsequenz, weil der Film mit der Zeit immer besser aussieht. Das erklärt auch, warum Biontech Daten aus 2025 präsentiert (Data Cutoff: 8. August 2025). Denn die Daten in Phase 3 Stage 2 brauchen zeit, um zu reifen.
Da der Abstand OS(Goti) – OS(SoC) mit der Zeit weiter wächst (z. B. 63,1 % vs. 30,3 %, später 60,3 % vs. 23,1 %), verschiebt sich eine zeitgewichtete HR oder Landmark‑HR nach unten (Richtung 0,4 oder darunter).
Das heißt: Das Risiko ist nicht, dass HR „schlechter“ wird, sondern dass sie „besser“ wird, sofern der Trend stabil bleibt – also eine Upside‑Asymmetrie in der Effektstärke. Quellen:
https://airdrive.eventsair.com/eventsairsthcusprod/production-iaslc-public/394b88e8f88b422cb985e0bc379ba22b