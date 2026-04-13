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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hält BioNTech auf Buy mit Ziel 155
    • Pipeline im Fokus nach Phase II Endometriumkrebs
    • Originalstudie veröffentlicht 13.04.2026 09:49 GMT
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    BioNTech

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    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 80,50 auf Tradegate (13. April 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,34 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +62,66 %/+91,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 155 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 155,00$, was eine Steigerung von +63,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der BioNTech‑Aktie: Einzelkäufe bei ~81 €, Debatten zu US‑Marktöffnung/Gaps und Nasdaq‑Einfluss, geopolitische Risiken (Iran) als Belastung, Erwartung von Zulassungen/positivem Newsflow (u.a. möglicher Zulassungsplan 2026) als Haupttreiber, Cash‑Puffer begrenzt Downside, Diskussion ob Anstieg schubweise oder allmählich bis ~100 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

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