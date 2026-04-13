Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Anleihehandel enttäuscht

Dabei hatte Goldman in der Investmentbank im ersten Quartal fast anderthalbmal so hohe Gebühreneinnahmen erzielt wie im Vorjahreszeitraum. Im Handel mit Aktien legten die Erträge immerhin um mehr als ein Viertel zu. Dadurch wuchsen die gesamten Erträge der Bank um 14 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 747,4 auf Tradegate (13. April 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +5,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 219,24 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 767,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 843,00US-Dollar was eine Bandbreite von +1,08 %/+13,61 % bedeutet.