    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Anleihehandel enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman trotz schwachem Anleihehandel stark profitabel
    • Überschuss steigt 18 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar
    • Handelserträge gespalten, Gesamterlöse plus 14 Prozent
    Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Anleihehandel enttäuscht
    Foto: Richard Drew - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im ersten Quartal trotz eines enttäuschenden Anleihehandels einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt. So sanken die Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen im Jahresvergleich um zehn Prozent auf gut vier Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Montag in New York mitteilte. Der Überschuss sprang dank sprudelnder Geschäfte im Investmentbanking jedoch um 18 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar nach oben und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    Am Finanzmarkt standen zunächst jedoch die negativen Überraschungen im Fokus: Im vorbörslichen US-Handel verlor die Goldman-Aktie rund dreieinhalb Prozent an Wert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Short
    920,94€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    851,12€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei hatte Goldman in der Investmentbank im ersten Quartal fast anderthalbmal so hohe Gebühreneinnahmen erzielt wie im Vorjahreszeitraum. Im Handel mit Aktien legten die Erträge immerhin um mehr als ein Viertel zu. Dadurch wuchsen die gesamten Erträge der Bank um 14 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet./stw/jha/

    Goldman Sachs Group

    -4,16 %
    +5,31 %
    +14,74 %
    -4,40 %
    +73,33 %
    +160,26 %
    +179,87 %
    +469,51 %
    +1.087,20 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 747,4 auf Tradegate (13. April 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +5,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 219,24 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 767,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 843,00US-Dollar was eine Bandbreite von +1,08 %/+13,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Anleihehandel enttäuscht Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im ersten Quartal trotz eines enttäuschenden Anleihehandels einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt. So sanken die Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     